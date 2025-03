Na Slovaškem potrdili nov primer slinavke in parkljevke

Bratislava, 25. marca - Na jugu Slovaške v kraju Luc na Ostrove so danes potrdili nov primer slinavke in parkljevke. Farma z 279 glavami živine stoji v bližini treh rej, na katerih so prisotnost bolezni potrdili v petek. Slovaški predsednik Peter Pellegrini je dejal, da bolezen predstavlja resno nevarnost za gospodarstvo, je poročala slovaška tiskovna agencija TASR.