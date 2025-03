Na konferenci v Mariboru o medicini in farmaciji v službi zdravja

Maribor, 27. marca - Medicinska in pravna fakulteta Univerze v Mariboru v sodelovanju z zdravniškim in pravniškim društvom v Mariboru prirejata 34. mednarodno konferenco Medicina, pravo in družba. Tokrat bo potekala na temo Medicina in farmacija v službi zdravja. "Rdeča nit je dobro sodelovanje vseh deležnikov," pravi članica organizacijskega odbora Vesna Rijavec.