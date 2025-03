Ob svetovnem dnevu bolnišničnih lekarn o pomenu strokovnega farmacevtskega osebja

Ljubljana, 27. marca - Danes je svetovni dnevu bolnišničnih lekarn, ki majo ključno vlogo pri zagotavljanju varne in učinkovite oskrbe bolnikov v bolnišnicah. V Lekarniški zbornici Slovenije so ob dnevu poudarili pomen strokovnega farmacevtskega osebja, ki skrbi za pravočasen in enakopraven dostop do ustreznih in varnih zdravil ter medicinskih pripomočkov.