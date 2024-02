V Mariboru soočili poglede na novo strategijo o ureditvi primarnega zdravstva

Maribor, 23. februarja - Mestna občina Maribor je danes gostila posvet, na katerem so predstavniki zdravstvenih in izobraževalnih ustanov ter različnih združenj v mestu soočili poglede na predlog državne strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni do leta 2031. Med drugim si v njej želijo več ukrepov za večjo dostopnost do zdravnikov in zagotavljanje kadra.