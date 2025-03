Von der Leyen in Costa po srečanju z Vučićem: Prihodnost Srbije je v EU

Bruselj, 25. marca - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta po nocojšnji delovni večerji s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Bruslju izpostavila, da je prihodnost Srbije v EU in da mora država uveljaviti reforme, zlasti na področju svobode medijev in boja proti korupciji.