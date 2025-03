Civilna družba v Sloveniji kritična do izjav Kos glede srečanja z Vučićem

Ljubljana, 24. marca - Mirovni inštitut, Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU in Kulturni center Danilo Kiš so danes v javnem pismu obsodili izjave evropske komisarke za širitev Marte Kos, ki je srečanje s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem prejšnji teden označila za konstruktivno. Evropski uniji so ob tem očitali hinavstvo.