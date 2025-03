V napadu na študente v Čačku več poškodovanih

Beograd/Čačak, 24. marca - Skupina moških je v noči s sobote na nedeljo napadla študente tehnične fakultete v Čačku in jih več poškodovala. V Čačku so se na napad odzvali z novimi protesti, policija pa je sporočila, da so odkrili šest napadalcev. Protesti po državi se danes nadaljujejo, v Beogradu pa bo zvečer potekal shod ob 26. letnici Natovega bombardiranja.