Ruske sile pred nadaljevanjem pogajanj znova napadle Kijev

Kijev, 23. marca - Ruske sile so v nočnem napadu z droni v Kijevu ubile najmanj tri ljudi, še deset je ranjenih, so danes sporočile mestne oblasti. Vojna se pred nadaljevanjem pogajanj o premirju tako ne umirja. O novih napadih poročajo tudi iz Harkova in Zaporožja ter iz Rusije.