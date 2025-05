V novem valu ruskih napadov v Ukrajini več mrtvih

Kijev/Moskva, 25. maja - Ukrajina je bila davi znova tarča obsežnih ruskih napadov, v katerih je bilo po podatkih lokalnih oblasti ubitih najmanj 12 ljudi. Štirje so umrli na območju Kijeva, ki ga je ruska vojska že v soboto napadla z raketami in brezpilotniki. V Moskvi so bili medtem zaradi ukrajinskih dronov danes primorani začasno zapreti letališča.