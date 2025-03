Workforce: Filipinski vozniki že preseljeni

Ljubljana/Kranj, 20. marca - Kadrovska agencija Workforce je, potem ko so mediji ta teden poročali o neprimernih bivalnih razmerah skupine 11 filipinskih delavcev, te v sredo preselila. V agenciji so danes znova obžalovali, da poslabšanja razmer niso zaznali že prej in dodali, da v želji preprečiti podobne situacije v prihodnje uvajajo dodatne mehanizme nadzora in pomoči.