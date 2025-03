Sindikati opozarjajo na slabe razmere voznikov avtobusov

Naklo, 18. marca - Sindikat voznikov avtobusov in KS 90 opozarjata na slabe delovne pogoje voznikov avtobusov. Namesto da bi jih uredili in voznikom dvignili plače, so delodajalci po njihovih opozorilih "izbrali bližnjico" z uvozom tuje delovne sile, ta pa je še bolj podvržena kršitvam delovne zakonodaje. Od pristojnih pričakujejo odločno ukrepanje.