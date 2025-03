Workforce za filipinske voznike uredil nove namestitve

Ljubljana, 19. marca - Kadrovsko agencijo Workforce je slabo stanje hiše, v kateri živi 11 filipinskih voznikov avtobusa, negativno presenetilo. Kot so pojasnili v odzivu za STA, so po sklenitvi najemne pogodbe notranjost hiše prenovili. Po razkritju razmer so za Filipince že uredili nove namestitve, vsi naj bi bili preseljeni še ta teden, so zagotovili.