Meloni in Sunak z dogovorom o prostovoljnih repatriacijah migrantov

Rim, 16. decembra - Italijanska premierka Gerogia Meloni in britanski premier Rishi Sunak sta se danes v Rimu dogovorila, da bosta njuni državi sofinancirali skupni projekt prostovoljnih repatriacij migrantov v države izvora. Projekt bo potekal v okviru Mednarodne organizacije za migracije (IOM) in je namenjen predvsem migrantom, ki so obtičali v Tuniziji.