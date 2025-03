Krka in Reka poplavljata, več rek se razliva

Ljubljana, 15. marca - V jutranjih urah sta začeli poplavljati reka Reka in Krka, ki poplavlja na območjih pogostih poplav v zgornjem toku. Krka bo čez dan poplavljala vzdolž celotnega toka. Reke v porečju Ljubljanice in Vipave, Dravinja v spodnjem toku ter več vodotokov na Notranjskem, Dolenjskem in v Slovenski Istri pa se razlivajo, so sporočili z agencije za okolje.