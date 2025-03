Ponekod v visokogorju zapadlo meter snega

Ljubljana, 14. marca - Ponoči se je dež iz zahodnega dela Slovenije razširil na večji del države. Do 8. ure je v zahodni in osrednji Sloveniji padlo od 15 do 30 litrov dežja na kvadratni meter. V visokogorju je medtem ponekod zapadlo že okoli meter snega, v naslednjih dneh ga pričakujejo še vsaj 50 centimetrov. Na Arsu opozarjajo na veliko nevarnost snežnih plazov.