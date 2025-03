Obilno deževje v Italiji povzroča poplave in zemeljske plazove

Firence/Benetke, 14. marca - Italijanske dežele Toskano, Emilijo - Romanjo in Benečijo (Veneto) je minulo noč in danes zajelo obilno deževje, ki ponekod povzroča poplave in zemeljske plazove. Za določena območja, med njimi Firence in Piso, so razglasili rdeče opozorilo. V Benetkah so aktivirali sistem Mose za zaščito pred poplavami.