Pred sobotnim protestom v Beogradu svarila pred nasiljem

Beograd/Bruselj/Ženeva, 14. marca - Pred sobotnim protestom v Beogradu se vrstijo svarila pred nasiljem in pozivi k previdnosti. EU je pozvala k spoštovanju pravice do protesta in svari pred nasiljem. Združeni narodi so oblasti pozvali, naj se vzdržijo neupravičenega posredovanja. Slovensko veleposlaništvo v Beogradu pa je priporočilo izogibanje prizoriščem dogajanja.