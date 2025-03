Evroposlanci z Jovevo na čelu s pozivom komisiji glede protestov v Srbiji

Bruselj, 13. marca - Skupina 35 evroposlancev s prvopodpisano Ireno Jovevo (Renew/Svoboda) so predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pozvali, naj pred sobotnimi napovedanimi demonstracijami v Srbiji tamkajšnje oblasti opozori pred morebitno represijo in tako zaščiti protestirajoče študente in ostale, so danes sporočili iz urada slovenske evropske poslanke.