V Srbiji ob pozivu k splošni stavki potekajo številni protesti

Beograd, 7. marca - V Srbiji danes potekajo novi množični shodi v organizaciji študentov. Pozive k državljanski nepokorščini in drugi splošni stavki, ki je prvič potekala konec januarja, so tudi tokrat podprli številni sindikati in združenja, poročajo srbski mediji. Množični protesti po državi potekajo od smrtonosne novembrske nesreče v Novem Sadu.