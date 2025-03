Kitajska, Rusija in Iran za odpravo sankcij proti Teheranu

Peking, 14. marca - Predstavniki Kitajske, Rusije in Irana so danes v Pekingu izmenjali stališča glede iranskega jedrskega programa. Kot je po poročanju kitajskih državnih medijev na novinarski konferenci po pogovorih povedal namestnik kitajskega zunanjega ministra Ma Zhaoxu, so poudarili, da je treba odpraviti vse enostranske sankcije proti Teheranu.