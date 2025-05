Hamenej podvomil v uspeh jedrskih pogovorov med Iranom in ZDA

Teheran, 20. maja - Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je danes podvomil v uspeh pogovorov med Iranom in ZDA o iranskem jedrskem programu. Ne verjamemo, da bodo vodili do kakršnih koli rezultatov, je dejal in dodal, da je zanikanje pravice Irana do bogatenja urana velika napaka, poročajo tuje tiskovne agencije.