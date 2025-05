ZDA po besedah Trumpa vse bližje jedrskemu dogovoru z Iranom

Doha, 15. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da je dogovor med ZDA in Iranom glede jedrskega programa islamske republike vse bližje in da se bodo tako izognili vojaškemu ukrepanju. Medij Axios medtem poroča, da so ZDA predlog jedrskega sporazuma Teheranu predale med zadnjim krogom pogajanj v Omanu konec tedna.