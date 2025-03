Sklad iz ZAE vložil dve milijardi dolarjev v kripto borzo Binance

Dubaj, 13. marca - Sklad MGX iz Združenih arabskih emiratov je novi manjšinski lastnik borze kriptovalut Binance. Za delež je odštel dve milijardi dolarjev, so sporočili iz sklada in borze. Kot so poudarili, gre za največjo investicijo v podjetje, ki se ukvarja s kriptovalutami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.