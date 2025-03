DEM prebivalcem predstavile načrte za vetrne elektrarne Rogatec

Rogatec, 13. marca - Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo ter Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM) kot investitorjem javnosti predstavilo študijo variant, okoljsko poročilo in predlog državnega prostorskega načrta za gradnjo Vetrne elektrarne Rogatec.