Odbor DZ za delo z zeleno lučjo spremembam pri evidencah delovnega časa

Ljubljana, 12. marca - Odbor DZ za delo je danes obravnaval predlog novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in mu prižgal zeleno luč. Med predlaganimi spremembami, ki so jih zahtevali delodajalci, je črtanje evidentiranja odmora za malico. V opoziciji predlog podpirajo. Spomnili so, da so na neživljenjskost zakona opozarjali že pred dvema letoma.