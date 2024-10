Odbori ESS za evidence, napotitve in dolgotrajno oskrbo po več mesecih še niso zasedali

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 20. oktobra - Socialni partnerji so od junija, ko so po skoraj letu dni blokade vnovič zagnali socialni dialog, v okviru ESS vzpostavili več strokovnih odborov, med njimi za zakone o evidencah, napotitvah delavcev in dolgotrajni oskrbi, a ni zasedal še nobeden od njih. Delodajalci opozarjajo, da bo tovrstno ignoriranje vplivalo na nadaljnji socialni dialog.