Mesec: Spremembe zakona o evidencah v smeri administrativne razbremenitve podjetij

Ljubljana, 29. oktobra - Socialni partnerji bodo v začetku novembra v okviru ESS zasedali na temo sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, do katerega so kritični predstavniki gospodarstva. Kot je pojasnil minister za delo Luka Mesec, je cilj obdržati pozitivne lastnosti novele, hkrati pa administrativno razbremeniti podjetja.