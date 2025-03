EU pozdravila predlog o prekinitvi ognja med Ukrajino in Rusijo

Bruselj, 11. marca - Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta pozdravila današnje pogovore ameriške in ukrajinske delegacije v savdski Džedi, vključno s predlogom o 30-dnevni prekinitvi ognja, ki ga je Kijev pripravljen sprejeti. Menita, da bi to lahko pomenilo korak k pravičnemu in trajnemu miru v Ukrajini.