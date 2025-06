Slovenija za krepitev pritiska na Rusijo

Ljubljana, 5. junija - Ukrajina se je resno zavezala sodelovanju na mirovnih pogajanjih, Rusija pa vztraja pri zahtevah in zavlačevanju ter nadaljuje z napadi in ubijanjem civilistov, je v sredo zvečer na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo. Zavzeli so se za povečanje mednarodnega pritiska na Rusijo, da bi dosegli premirje in trajen mir.