Kremelj: Rusija se bo odločila glede odziva na ukrajinske napade

Moskva/Pjongjang, 5. junija - Rusija se bo odločila, kako in kdaj se bo odzvala na ukrajinske napade na ruska letališča prejšnji teden, so danes sporočili v Kremlju. Obenem so potrdili, da je ruski predsednik Vladimir Putin ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu dejal, da se bo Rusija za napade maščevala. V Moskvi tudi vztrajajo, da napadi niso povzročili večje škode na letalih.