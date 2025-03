Arabske države in ZN kritični do prekinitve oskrbe Gaze z elektriko

Kairo/Aman/Rijad/New York, 11. marca - Savdska Arabija, Katar, Egipt in Jordanija so danes obsodili odločitev Izraela, da prekine oskrbo z električno energijo na območju Gaze in v ločenih izjavah pozvali mednarodno skupnost k ukrepanju. Združeni narodi pa so v ponedeljek opozorili, da bi ta poteza lahko imela hude posledice za civiliste v palestinski enklavi.