V več krajih po Sloveniji tradicionalni pohod z rdečimi baloni

Maribor/Celje/Velenje/Trbovlje, 8. marca - V več krajih po Sloveniji bo danes potekal tradicionalni pohod z rdečimi baloni, ki simbolizirajo ljubezen in upanje. Gre za izkaz podpore otrokom z različnimi diagnozami in omogočanju mesta v družbi, so sporočili organizatorji dogodka Zavod 13. Pohod pripravljajo ob mednarodnem dnevu redkih bolezni, ki smo ga letos obeležili 28. februarja.