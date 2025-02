Ljubljana, 28. februarja - Vsako leto 28. februarja, ob prestopnih letih pa 29. februarja, zaznamujemo svetovni dan redkih bolezni. Gre za bolezni, za katerimi zboli pet ali manj na 10.000 prebivalcev. So kronične, napredujoče, povzročajo okvare in so pogosto življenjsko ogrožujoče. V Društvu Viljem Julijan danes pripravljajo več dogodkov, namenjenih širjenju osveščenosti.