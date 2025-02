Ob svetovnem dnevu redkih bolezni pozivi za boljšo dostopnost zdravil

Ljubljana, 28. februarja - Otroci z redkimi boleznimi in njihovi starši se vse bolj pogosto soočajo s problematiko dostopnosti do najnovejših genskih zdravil, so ob današnjem svetovnem dnevu redkih bolezni na ljubljanskem Trgu republike izpostavili v Društvu Viljem Julijan. Državo pozivajo, da čim prej zagotovi mehanizem, ki bo lahko stanje na tem področju popravil.