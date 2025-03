Ob pozivih k ustavitvi spopadov v Siriji nove operacije

Damask, 7. marca - Nove oblasti v Damasku so danes napovedale, da bodo sprožile varnostno operacijo v mestu Kardaha na zahodu Sirije, rojstnem kraju strmoglavljenega predsednika Bašarja Al Asada, medtem ko se drugod v provinci Latakija nadaljujejo spopadih med sirskimi silami in Asadu zvestimi borci. Združeni narodi, Rusija in Iran so pozvali k ustavitvi spopadov.