V Španskih borcih plesni predstavi En-Knap Group o življenjskih preobratih in dojemanju sebe

Ljubljana, 9. marca - V produkciji En-Knap Group bosta drevi v Španskih borcih premiero doživeli plesni predstavi Amor Fati v izvedbi Tamasa Tuze in Davida Lafabiane ter Lupina plesalk Tine Habun, Caroline Alessandre Valentini in Nike Zidar. Prva se ukvarja s sprejemanjem nepričakovanega in življenjskimi preobrati, druga s preoblikovanjem in dojemanjem tega, kar smo.