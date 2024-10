V Španskih borcih premierno plesna predstava Tri četrt človeka

Ljubljana, 8. oktobra - Skupina En-Knap Group bo v Španskih borcih ob 20. uri premierno uprizorila predstavo Tri četrt človeka po zamisli in koreografiji Kristine Aleksove. Plesna kompozicija v tričetrtinskem taktu, kot so jo označili, tematizira napetost med prizadevanjem za popolnost in sprejemanjem nepopolnosti. Nastala je v produkciji En-Knapa in Vie Negativa.