V Španskih borcih nova predstava En-Knapa in italijanskih koreografov

Ljubljana, 29. maja - V Centru kulture Španski borci bo drevi premiera najnovejše produkcije zavoda En-Knap z naslovom Amaterski tihotapci, ki so jo pripravili z italijansko koreografinjo Silvio Gribaudi ter plesalcem in koreografom Andreo Rampazzom. Amaterski tihotapci prek meje "četrte stene" tihotapijo predstavo o pripadnosti skupnosti, so zapisali pri En-Knapu.