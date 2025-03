Predlog novele zakona o socialnem varstvu gre v tretjo obravnavo

Ljubljana, 6. marca - DZ je z 69 glasovi za in nobenim proti sklenil, naj vlada pripravi predlog novele zakona o socialnem varstvu za tretjo obravnavo. Predlog sledi dogovoru o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v zdravstvu in socialnem varstvu. Vzpostavlja pravno podlago za krizne namestitve za nekatere skupine.