Vlada sprejela predlog novele zakona o socialnem varstvu

Ljubljana, 23. decembra - Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o socialnem varstvu. Z novelo sledijo dogovoru o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v zdravstvu, socialnem varstvu in obvezni socialni varnosti. Vzpostavljajo tudi pravno podlago za krizne namestitve v socialnem varstvu za odrasle v stiski.