Predlog novele o socialnem varstvu omogoča krizne namestitve tudi za odrasle v kriznih razmerah

Ljubljana, 5. marca - DZ je v nadaljevanju seje obravnaval predlog novele zakona o socialnem varstvu. Sledi dogovoru o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v zdravstvu in socialnem varstvu. Vzpostavlja pa tudi pravno podlago za krizne namestitve v socialnem varstvu za odrasle v kriznih razmerah.