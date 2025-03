V Mestni galeriji Ljubljana pregledna razstava Zore Stančič

Ljubljana, 5. marca - V Mestni galeriji Ljubljana bodo v četrtek odprli pregledno razstavo grafičarke in vizualne umetnice Zora Stančič Dobro, da pogledi ne puščajo odtisov, ki nosi ime po enem od njenih del. To je hkrati njena prva razstava v tej galeriji. Na ogled bo do 18. maja.