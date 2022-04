V GalerijaGallery razstavlja Zora Stančič

Ljubljana, 19. aprila - V GalerijaGallery bodo ob 19. uri odprli razstavo Zore Stančič. Vizualna umetnica v svoji praksi raziskuje grafiko in grafične tehnike. Na razstavi z naslovom Naročilo bo ponudila drugačen uvid v svoje delo in specifiko dela po naročilu. V prostoru GG na Trgu prekomorskih brigad 1 bo razstava na ogled do 29. maja.