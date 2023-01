Na Ljubljanskem gradu razstava Zore Stančič

Ljubljana, 18. januarja - V Peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu bodo drevi odprli prostorsko postavitev Zore Stančič z naslovom Življenje v stolpu. Na razstavi so med seboj neločljivo povezani trije momenti: prvi naslavlja medij grafike v materialnosti njegove tehnične podstati, drugi umetnost in njene koordinate in tretji pozicijo ženske v umetnosti.