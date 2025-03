Na Goriškem začetek Festivala kompleksnosti z Jergovićevim predavanjem

Gorica/Nova Gorica, 6. marca - Na Goriškem se danes popoldne s predavanjem bosansko-hrvaškega pisatelja in lavreata Vilenice 2024 Miljenka Jergovića v Gorici začenja Festival kompleksnosti. Gre za projekt, ki bo v sklopu uradnega programa EPK Nova Gorica - Gorica, skušal s poglobljenimi razpravami in uvidi razumeti in tolmačiti vse kompleksnosti sodobnega sveta.