V kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac odpirajo svojo največjo razstavo

Kostanjevica na Krki, 22. novembra - V Galeriji Božidar Jakac - Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki zvečer odpirajo svojo največjo razstavo do zdaj. Posvečena je novi stvarnosti in realizmom v Srednji Evropi v obdobju med letoma 1925 in 1933. Do 23. marca prihodnje leto bo na ogled 195 del 83 tujih in domačih avtorjev srednjeevropskega prostora.