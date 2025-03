Festival kompleksnosti na Goriškem o demokraciji in mejah

piše Eva Horvat

Nova Gorica, 5. marca - Društvo humanistov Goriške v sklopu EPK pripravlja Festival kompleksnosti, ki bo v obe Gorici pripeljal vrsto pomembnih in zanimivih mislecev in avtorjev, od Slavoja Žižka in Kapke Kassabove do Didiera Eribona in Igiabe Scego. Na temelju Ljubljanskega manifesta o poglobljenem branju bodo razmišljali o izzivih demokracije in mejah.