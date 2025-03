Sukič: Razprava o predlogu za mojo razrešitev spektakel v maniri SDS

Ljubljana, 4. marca - Podpredsednica DZ Nataša Sukič (Levica) je razpravo o predlogu za njeno razrešitev ocenila kot veliki šov, "spektakel v maniri SDS". Meni, da gre za žalostno podobo največje opozicijske stranke, ki se vedno znova vrača k istim preigranim manevrom in trikom. V Levici medtem SDS očitajo dvolično igro glede na to, ali so v opoziciji ali na oblasti.