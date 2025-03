Nataša Sukič ostaja podpredsednica DZ

Ljubljana, 4. marca - Poslanci so z 28 glasovi za in 51 proti na tajnem glasovanju zavrnili predlog SDS, da se poslanko Levice Natašo Sukič razreši z mesta podpredsednice DZ. Tri glasovnice so bile neveljavne. SDS je predlog za razrešitev Sukič vložila zaradi njenih navedb, da je pokojninska reforma iz časa druge vlade Janeza Janše znižala odstotek za odmero pokojnine.