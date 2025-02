V SDS od Goloba in Sukič zahtevali opravičilo za navedbe glede pokojnin, oba ostajata kritična

Ljubljana, 21. februarja - V SDS so od premierja Roberta Goloba in podpredsednice DZ Nataše Sukič zahtevali opravičilo za njune navedbe, da je pokojninska reforma iz časa 2. vlade Janeza Janše znižala odstotek za odmero pokojnine. V nasprotnem napovedujejo interpelacijo o delu vlade in predlog za razrešitev Sukič kot podpredsednice DZ. Oba sta se odzvala s kritiko SDS.